Muğla'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

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UĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, hakkında terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş mahkumiyet kararı bulunan H.A'nın Bodrum'da olduğunu tespit etti.

Şüphelinin annesine ait ikamete operasyon düzenleyen ekipler, H.A'yı burada gözaltına aldı.

Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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