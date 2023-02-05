Muğla-Denizli kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

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MUĞLA (AA) - Denizli-Muğla kara yolu, bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapatıldı, ekipler yol temizleme çalışmalarına başladı.

Muğla'da yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda zincirleme trafik kazaları meydana geldi, çok sayıda araç yolda kaldı.

Jandarma ekipleri, kazalar ve kar nedeniyle kara yolunu Muğla'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Gazeller mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler, sürücüleri yakındaki akaryakıt istasyonuna yönlendirdi.

Bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

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