GÜNCELLEME - Kar nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu ulaşıma açıldı

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MUĞLA (AA) - Yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Muğla-Denizli kara yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Muğla'da yüksek kesimlerde gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda zincirleme trafik kazaları meydana geldi, çok sayıda araç yolda kaldı.

Jandarma ekipleri, kazalar ve kar nedeniyle kara yolunu Muğla'ya yaklaşık 60 kilometre mesafedeki Gazeller mevkisinde çift yönlü ulaşıma kapattı. Ekipler, sürücüleri yakındaki akaryakıt istasyonuna yönlendirdi.

Bölgeye ulaşan Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Kar nedeniyle Muğla-Denizli kara yolunda 1 tır, 4 otomobil yolda kaldı, hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Tokuç Geçidi rampasında tır, kayarak kara yolunu kapattı. Tır, Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yoldan çekildi.

Karayolları ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolu trafiğe açılarak araç geçişlerine izin verildi.

Bölgede kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Öte yandan, Muğla'dan Denizli'ye ağır vasıta araçların geçişine ise izin verilmiyor.

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