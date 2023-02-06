Muğla'daki otellerin depremzedelerin hizmetine açılması çağrısı

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, kentteki otellerin, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin kullanımına açılması için turizmcilere çağrıda bulundu.

Mete, yazılı açıklamasında, yaşanan büyük felaketin herkesi derinden üzdüğünü, can kayıplarının yüreklerini yaktığını belirtti.

Kentteki turizm işletmecilerine tesislerini depremzedelere açma teklifinde bulunan Mete, şu ifadeleri kullandı:

"Teklifimiz hakkında Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Ersoy Bey'e bilgi verdik. Sayın Bakanımız tarafından da olumlu karşılandı. Bu kapsamda hayırsever otelcilerimizin ilgili kaymakamlıklarımızla iletişime geçmeleri gerekecektir. Sezon açılana kadar yapacağımız bu yardımın, soğuk havalarda hayati önem taşıdığını düşünüyorum. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Bu çağrımıza, otelcilerimizin destek vereceğine inancım tamdır. Rabbim ülkemizi ve insanımızı tüm afetlerden emin eylesin. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Ülkemizin başı sağ olsun."

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