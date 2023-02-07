Depremden etkilenenler için Marmaris'te hazırlıklar tamamlandı

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MUĞLA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeden tahliye edilen depremzedeler için Marmaris'te hazırlıklar tamamlandı.

Marmaris Kaymakamlığı, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği, Marmaris Ticaret Odası ve STK'lerin desteğiyle oteller depremzedeler için hazırlandı.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, büyük bir depremle ve afetle karşı karşıya olduklarını ve kendilerine de düşen görev ile sorumluluklarının olduğunu söyledi.

Bakanlığının ve Valiliğin talimatları doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Aksoy, "Yardımların toplanması ve sevkiyatıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Depremden etkilenen olumsuz hava koşullarında olan vatandaşlarımızı Marmaris'te misafir edeceğiz. Hatay ve Osmaniye’den misafirlerimiz gelecek. Gerekli çalışmalarımızı tamamladık. İlk etapta kamu kurumlarında 261, özel sektör otellerinde 2319, toplam 2570 kişiyi ilçemizde misafir edeceğiz. İhtiyaç halinde bu rakamlar artacaktır." dedi.

Aksoy, yardımlar ve depremzedeleri misafir eden turizmcilere teşekkür ederek, "An dayanışma ve birlikte olma anıdır. Bizde bu çerçevede elimizden geleni yapacağız. Yardımların toplanması ve misafirlerin ağırlanması süresince kamuoyunu bilgilendiren basın mensuplarına da teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada yardım yapmak isteyenlerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYD), kaymakamlığa teslim etmeleri, yardımları getiremeyecek durumda olanlarında bildirimde bulunması halinde ekiplerce alınacağı bildirildi.

Yardım toplama merkezinin Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris bakımevi depolama alanı olduğu ve ikinci el ile kullanılmış eşya getirilmemesi uyarısında bulunuldu.

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