Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

AA

Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar, hazırlanarak deprem bölgesine gönderiliyor.

AK Parti Muğla teşkilatları tarafından toplanan 7 tır yardım, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İl Başkanı Kadem Mete, Türkiye'nin, yaşadığı büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağını belirterek, devlet ve millet el ele vererek yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Binlerce insanın, yardım çağrısına sessiz kalmadığını belirten Mete, şunları söyledi.

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren yardım merkezlerimiz
doldu taştı. İlk gün yedi tır aracımızı yola çıkarmış bulunuyoruz. Karınca kararınca yardımda bulunan tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca otelcilerimize yaptığımız çağrıya da sessiz kalmayan, misafirlerimizi ağırlamaya hazır olan tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Bizler otelciler olarak tesislerimizde kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. "

- Menteşe

Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin yardım koordinasyon merkezine gelen vatandaşlar malzemelerini teslim etti.

Toplanan 2 tır malzeme, deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine giden yardım tırlarında battaniye, ısıtıcı, ayakkabı, çocuk bezi, paket havlu, peçete gibi malzemeler yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yardım toplama merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

- Köyceğiz

Köyceğiz Kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri Gençlik Merkezinde toplandı.

Gönüllüler tarafından istiflenerek tıra yüklenen malzemelerin hazırlanmasına Köyceğiz Belediye Spor Hentbol takımı sporcuları da destek verdi.

Yardım malzemelerini taşıyan tır, dualardan sonra Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın da katılımıyla deprem bölgesine uğurlandı.

Maslak, tüm dualarının deprem bölgesindeki vatandaşlar için olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız yardımlaşma çağrılarına anında yanıt vererek depremzedelere destek olmak için birlik içerisinde oldu. Deprem bölgesine yardımlarımız devam edecek." dedi.

- Dalaman

Dalaman Kaymakamlığı koordinesinde yardımlar, Dalaman Belediyesi Kültür Merkezinde toplandı.

Depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere iki konteyner ile gıda, giyim, ısınma ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile doldurulmuş 4 kamyon, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve gönüllüler tarafından uğurlandı.

Yakuta, depremin acısını bölgede yaşayanlarla hissettiklerini belirterek, vatandaşlara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıbbi malzemeler ve iş makineleri askeri gemilerle yola çıktı
YEREL HABERLER Tıbbi malzemeler ve iş makineleri askeri gemilerle ...
Muğla'dan deprem bölgesine tıbbi malzeme ve iş makineleri askeri gemilerle gönderiliyor
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine tıbbi malzeme ve iş ...
Muğla Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için üretiyor
YEREL HABERLER Muğla Olgunlaşma Enstitüsü depremzedeler için ...
Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler ...
Bodrumspor'un çileli deplasmanı
YEREL HABERLER Bodrumspor'un çileli deplasmanı
Muğla'dan giden itfaiyeciler enkazdan 24 saat sonra bir kişiyi kurtardı
YEREL HABERLER Muğla'dan giden itfaiyeciler enkazdan 24 saat sonra ...
Depremden etkilenenler için Marmaris'te hazırlıklar tamamlandı
YEREL HABERLER Depremden etkilenenler için Marmaris'te hazırlıklar ...
(Görüntülü)24 SAAT SONRA KURTARILAN HATİCE, KURTARMA ÇALIŞMALARINA YARDIM ETMEK İSTEDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)24 SAAT SONRA KURTARILAN HATİCE, KURTARMA ...
Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar gönderiliyor
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar ...
(Görüntülü) 112 DEPREMZEDE BODRUM&#039;A GETİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) 112 DEPREMZEDE BODRUM'A GETİRİLDİ
112 depremzede Bodrum´a getirildi
YEREL HABERLER 112 depremzede Bodrum´a getirildi
112 depremzede Bodrum´a getirildi
YEREL HABERLER 112 depremzede Bodrum´a getirildi
Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir edilmek üzere Bodrum'da getirildi
YEREL HABERLER Depremden etkilenen vatandaşların bazıları misafir ...
Muğla'daki otellerin depremzedelerin hizmetine açılması çağrısı
YEREL HABERLER Muğla'daki otellerin depremzedelerin hizmetine ...
Muğla'da depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı
YEREL HABERLER Muğla'da depremzedeler için yardım kampanyası ...
Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar gönderildi
YEREL HABERLER Muğla'dan deprem bölgesine ekipler ve araçlar ...
MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, deprem nedeniyle ertelendi
YEREL HABERLER MIYC Kış Trofesi 2. Ayak Yarışları, deprem nedeniyle ...
Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, iskelelerde hasar oluştu
YEREL HABERLER Muğla'da fırtına nedeniyle koyda bağlı 7 tekne battı, ...
(Görüntülü)MUĞLA&#039;DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA İSKELELER PARÇALANDI, TEKNELER BATTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)MUĞLA'DA ŞİDDETLİ RÜZGARDA İSKELELER ...
Muğla'nın tüm ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'nın tüm ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ...
Muğla'da eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Muğla'da eğitime 1 gün ara verildi
(Görüntülü) MUĞLA&#039;DA YOLDA MAHSUR KALANLARA KUMANYA DAĞITILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) MUĞLA'DA YOLDA MAHSUR KALANLARA ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.