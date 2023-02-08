Muğla'dan deprem bölgesine yardım ve destekler sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar, hazırlanarak deprem bölgesine gönderiliyor.

AK Parti Muğla teşkilatları tarafından toplanan 7 tır yardım, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İl Başkanı Kadem Mete, Türkiye'nin, yaşadığı büyük felaketin yaralarını hep birlikte saracağını belirterek, devlet ve millet el ele vererek yardıma ihtiyacı olan vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Binlerce insanın, yardım çağrısına sessiz kalmadığını belirten Mete, şunları söyledi.

"Sabahın ilk saatlerinden itibaren yardım merkezlerimiz

doldu taştı. İlk gün yedi tır aracımızı yola çıkarmış bulunuyoruz. Karınca kararınca yardımda bulunan tüm hemşerilerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca otelcilerimize yaptığımız çağrıya da sessiz kalmayan, misafirlerimizi ağırlamaya hazır olan tüm işletmecilerimize teşekkür ediyorum. Bizler otelciler olarak tesislerimizde kardeşlerimizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız. "

- Menteşe

Menteşe ilçesinde Büyükşehir Belediyesinin yardım koordinasyon merkezine gelen vatandaşlar malzemelerini teslim etti.

Toplanan 2 tır malzeme, deprem bölgesine gönderildi. Deprem bölgesine giden yardım tırlarında battaniye, ısıtıcı, ayakkabı, çocuk bezi, paket havlu, peçete gibi malzemeler yer aldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yardım toplama merkezini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

- Köyceğiz

Köyceğiz Kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri Gençlik Merkezinde toplandı.

Gönüllüler tarafından istiflenerek tıra yüklenen malzemelerin hazırlanmasına Köyceğiz Belediye Spor Hentbol takımı sporcuları da destek verdi.

Yardım malzemelerini taşıyan tır, dualardan sonra Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın da katılımıyla deprem bölgesine uğurlandı.

Maslak, tüm dualarının deprem bölgesindeki vatandaşlar için olduğunu belirterek, "Vatandaşlarımız yardımlaşma çağrılarına anında yanıt vererek depremzedelere destek olmak için birlik içerisinde oldu. Deprem bölgesine yardımlarımız devam edecek." dedi.

- Dalaman

Dalaman Kaymakamlığı koordinesinde yardımlar, Dalaman Belediyesi Kültür Merkezinde toplandı.

Depremden etkilenen bölgelere ulaştırılmak üzere iki konteyner ile gıda, giyim, ısınma ve çeşitli ihtiyaç malzemeleri ile doldurulmuş 4 kamyon, Dalaman Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Karakuş ve gönüllüler tarafından uğurlandı.

Yakuta, depremin acısını bölgede yaşayanlarla hissettiklerini belirterek, vatandaşlara da duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.





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