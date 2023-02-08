Muğla'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyasına yoğun destek veriliyor.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Menteşe ilçesindeki, Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna çok sayıda kişi, kurum ve belediyeler yardım malzemeleri getiriyor.

Malzemeler burada ayrıştırılıp kolilere konulduktan sonra tırlara yükleniyor.

Ekiplerce bugün hazırlanan tırlar, kara yolu ve Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'nde bekleyen askeri gemilerle deprem bölgesine hareket etti.

- Marmaris

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYD) kampanyası kapsamında Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanında yardımlar kabul edildi.

SYD ekipleri, kişi ve kurumlardan gelen yardımları listeleyip tasnifledi.

Marmaris Belediyesince de "Yaraları hep birlikte saracağız" sloganıyla yürütülen kampanyada Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda toplanan malzemeler, Kaymakamlık yardım merkezine teslim edildi.

İkinci el eşyanın kabul edilmediği yardım toplama merkezine getirilen malzemeler kamyon ve tırlarla Valiliğe iletildi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yardım çağrılarına destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, "Deprem bölgesindeki tüm yurttaşlarımızın Allah yardımcısı olsun. Marmaris halkının desteğiyle yardımları hazırlıyoruz. Toplamsal dayanışmayla bir ve birlikte olarak yardımlarımızı ulaştıracağız." dedi.

- Datça

Datça Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde toplanan yardımlar tıra yüklendi

Kampanya kapsamında, oyuncak, gıda, battaniye, ısıtıcı, halı, yorgan ve hijyen malzemeleri başta olmak üzere deprem bölgesinde kullanılacak yardım malzemeler temin edildi.

- Bodrum

Konacık Mahallesi'ndeki Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde yardım toplama merkezine gelenler deprem bölgesine destekte bulunmayı sürdürüyor.

Kaymakamlık ve belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan malzemeler, AFAD aracılığıyla afet bölgesine ulaştırılıyor.

Çalışmaları, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar başta olmak üzere Bodrum Belediyesi yetkilileri ile birçok STK yetkilileri de takip ediyor.

- Seydikemer

Muğla Valiliği, Seydikemer Kaymakamlığı ve Seydikemer Belediyesi koordinesinde vatandaşlar tarafından getirilen yardım malzemeleri İlçe Kapalı Spor Salonu ve belediye binasında toplandı.

Yardımlar gönüllüler tarafından tırlara yüklendi. Malzemeleri taşıyan 3 tır, Seydikemer Belediye Başkanı Yakup Otgöz ve ilçe protokolünün katılımıyla deprem bölgesine dualar eşliğinde uğurlandı.

- Fethiye

Valilik ve Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri, İlçe Gençlik Spor Salonu ve belirlenen merkezlerde toplandı.

Malzemeler gönüllüler tarafından tırlara yüklendi.

Yardımları taşıyan 3 tır, Kaymakam Yusuf İzzet Karaman ve ilçe protokolünün katılımıyla deprem bölgesine gönderildi.

Fethiye Belediyesinin topladığı yardımlar ise 6 tır ve 1 kamyon ile deprem bölgesine uğurlandı.



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