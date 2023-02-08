Adıyaman'da enkazdan bir çocuk depremden 41 saat sonra sağ çıkarıldı

MUĞLA (AA) - Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gönüllüleri, Adıyaman'da yıkılan binanı enkazından depremden 41 saat sonra 10 yaşındaki bir çocuğu sağ çıkardı.
Kentte AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri binaların enkazından mümkün olduğunca fazla kişiyi sağ çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.
Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi Sıratut Cami karşısında bir apartmanın enkazında çalışma yürüten UMKE gönüllüleri, 10 yaşında Ceren adındaki kız çocuğunu , enkazdan 41 saat sonra sağ olarak çıkardı.
İlk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilen çocuğun yakınları da gözyaşlarını tutamadı.
Kamera kayıtlarında çocuğun yakınlarının, "Ceren, buradayım kızım merak etme" diye teselli ettikleri de görüldü.