Bodrum'daki oteller depremzedeler için hazırlanıyor

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MUĞLA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeden getirilecek afetzedeler için Muğla'nın Bodrum ilçesinde hazırlıklar yapılıyor.

Bodrum Kaymakamlığı, Bodrum Otelciler Derneği (BODER), Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve diğer sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ilçedeki bazı oteller depremzedeler için hazırlanıyor.

BODER Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, gazetecilere, deprem felaketinin yaralarını sarmak için birçok kurumla ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Deprem bölgesinden geleceklerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak için ortak bir çalışma içerisinde olduklarını anlatan Dengiz, "Otellere giriş için iletişim kanalı oluşturduk. Mail ve sosyal medya yoluyla acentelere ve otellere duyuru yapacağız. Bu kanal üzerinden oda talepleri oluşturulması gerekiyor. Kapalı olan otelleri lütfen açın. Gerçekten farklı bir durumdayız. Herkesin destek olması gerekiyor." dedi.

Dengiz, konaklayacak kişilerin depremzede olduğunun anlaşılması için AFAD veya valilik üzerinden gelmesi gerektiğini vurguladı.

- "Gün geçtikçe oda sayısını arttırmaya çalışıyoruz"

TÜRSAB Alternatif Turizm İhtisas Başkanı Mustafa Demir de Muğla bölgesine yaklaşık 15 bin depremzedenin gelmesinin beklendiğini, hazırlıkların bu doğrultuda yapıldığını ifade etti.

Afetzedelerin öncelikle Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına yerleştirileceğini daha sonra otellere ve lojmanlara geçişlerinin sağlanacağına işaret eden Demir, "Bodrum'da BODER üyesi otellerden destek alıyoruz. İşletmeciler bu zor günde bir araya gelip devletine veya zarar gören halkımıza destek için canla başla hazırlıklara başladı. Otelini açan ve açmaya çalışanlar var. Gün geçtikçe oda sayısını arttırmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Demir, deprem bölgesinden Bodrum'a transferlerin sağlanması için de çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Bunların tamamının gönüllü hareketi olduğuna işaret eden Demir, şunları kaydetti:

"İnsanlar kendi inisiyatifleriyle ve devletin koordinasyonuyla bu illere girmeye çalışıyor. Bodrum bölgesinden giden 12 otobüs, 20 de minibüsümüz var. Bu araçlar şu anda havalimanları ve afet bölgesi arasında çalışma yapıyor. Araçlar havalimanından arama kurtarma ekiplerini bölgeye götürüyor, bölgeden de boşalan uçaklara yolcu taşıyor. Bu taşıma işleri bittikten sonra hafta sonuna doğru Muğla ve Bodrum bölgesine afetzedelerin girişlerinin yapılmasını bekliyoruz."

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