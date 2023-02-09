Hatay'da enkaz altında kalan baba ve 3 kızı 63 saat sonra kurtarıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinden arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Hatay'a giden ekip, depremden 63 saat sonra Antakya'da baba ve 3 kızını enkazdan sağ çıkardı.

Marmaris Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Antakya ilçesine gönderilen Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Mahallesi Mezarlık mevkisinde bir enkazdan ses geldiği bilgisi üzerine bölgeye giden 6 kişilik ekip dinleme sonucu yığıntıda canlı depremzedelerin bulunduğunu tespit etti.

Sesin geldiği yöne doğru betonları kıran ekip Suriyeli baba ve 3 kızına ulaştı.

Yaralı baba önce 3, 4 ve 7 yaşlarındaki kızlarını ekibe verdi. Depremin 63'üncü saatinde baba da enkazdan yaralı kurtarıldı.

Baba ve 3 kızı sağlık ekiplerine teslim edildi. Suriyeli annenin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

MABKE, diğer kurtarma ekipleriyle başka bir enkazdan da bir erkek ve hamile bir kadını sağ çıkardı.

Marmaris ekibi, Kırıkhan'da da Eymen ve Esra adlı çocukları depremin 52'nci saatinde enkazdan sağ çıkarmayı başarmıştı.

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