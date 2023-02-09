Muğla'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Depremler sonrasında kentteki kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yardım kampanyaları başlatıldı. Muğla Valiliği koordinesinde oluşturulan merkezlerde toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderiliyor.

Merkez ilçe Menteşe'de, Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna çok sayıda kişi, kurum ve belediyenin getirdiği yardım malzemeleri ayrıştırılıp kolilere konulduktan sonra tırlara yüklendi.

Yardım malzemeleri tırlar ve Marmaris'te bulunan Aksaz Deniz Üssü'nde bekleyen askeri gemilerle deprem bölgesine gönderildi.

Deprem bölgesine şimdiye kadar 145 tır yardım gönderildiği belirtildi.

Bölgeye ayrıca kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından 275 araç ve 695 personel ile 256 gönüllünün gittiği kaydedildi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, İl AFAD Koordinasyon Kurulu toplantısı sonrasında, yaptığı açıklamada, depremin ilk anından itibaren Muğlalıların dayanışma ruhuyla hareket ettiğini söyledi.

Tavlı, "Birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere rağmen her zamankinden daha fazla kenetlenerek tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla, gönüllülerimizle ve vatandaşlarımızla yardımlarımızı depremzedelere sağlıklı ve hızlı bir şekilde ulaştırma gayreti gösterildi." dedi.

- İlçelerde de yardımlar toplanıyor

Ortaca ilçesinde kaymakamlık koordinesinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlarca getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri Bahçelievler Salonu'nda toplandı.

Gönüllülerce 2 tıra yardım malzemeleri, bir tıra ise yakacak odun yüklendi.

Kaymakam Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir ve yarımseverler 3 tırı deprem bölgesine uğurladı.

Marmaris'te Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının kampanyası kapsamında Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği'nin depolama alanında yardımlar kabul edildi.

Tasniflenen yardımlar, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere Muğla Valiliğine teslim edildi.

Bodrum'da ise yardım malzemeleri Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'ndeki toplanıyor.

Kaymakamlık ve belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan malzemeler, tırlarla AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderiliyor. Çalışmalara kaymakamlık ve belediye personelinin yanı sıra birçok gönüllü de destek veriyor.

İlçeden deprem bölgesine şu ana kadar 70'den fazla kamyon ve tırın gönderildiği öğrenildi.

Köyceğiz'de de Gençlik Merkezinde toplanan yardım malzemeleri tırlara yüklenerek yola çıktı.

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