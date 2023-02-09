Muğla'da aranan cinayet şüphelisi yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada bir kişinin hayatını kaybetmesi 2 kişinin de yaralanmasıyla ilgili aranan şüpheli gözaltına alındı.

İsmetpaşa Mahallesi'nde 25 Ocak'ta yaşanan olayın ardından çalışma yürüten Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin gizlendiği evi belirledi.

Operasyon düzenleyen ekipler, cinayet zanlısı A.K'yi bir yakınının evinde yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çelik yelekle adliyeye sevk edildi.

Şüphelinin Gelecek Partisi Milas İlçe Gençlik Kolları Başkanı olduğu, silahlı bıçaklı kavganın akraba olan husumetli iki aile arasında yaşandığı öğrenildi.

- Olay

Sünnetçikuyu Sokak'ta 25 Ocak'ta iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı bıçaklı kavgaya dönüşmüş, Melikşah Yıldız hayatını kaybetmiş, B.K. ve H.K. de yaralanmıştı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatmıştı.



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