Muğla'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri 26 kişiyi kurtardı

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MUĞLA (AA) - Muğla'dan deprem bölgesine giden itfaiye ekipleri, Hatay'da 26 kişiyi enkazdan kurtardı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli,10 ili etkileyen iki depremin ardından bölgeye ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin AFAD koordinasyonunda Hatay'da arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, deprem bölgesine 2 mobil mutfak, 2 iş makinesi, 1 tır çekici, 4 arazöz, 2 öncü araç, 3 arama kurtarma aracı, 2 kamyon, 3 cenaze nakil aracı, 5 otobüs, 9 yardım tırı ve 129 personel gönderildiği belirtildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucunda 26 vatandaşın enkaz altından sağ olarak çıkarıldığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Muğla'da yaşayan vatandaşlar yardım merkezlerine akın ederek deprem bölgesine gönderecekleri malzemeleri teslim etti. Deprem bölgesinde en çok ihtiyaç duyulan gıda paketi, giyim, su, hijyen paketi, çocuk bezi, battaniye, ısıtıcı-soba, el feneri, bebek eşyası, yastık, döşek, baza, köpek maması gibi malzemeler Adıyaman, Hatay ve Malatya yardım merkezlerine ulaştı. Ayrıca Büyükşehir İtfaiyesi, İskenderun Limanı'nda kontrol altına alınan yangında müdahale ekiplerine de destek verdi."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, 10 şehirde büyük bir yıkıma neden olan depremin acısını yüreklerinde yaşadıklarını ifade etti.

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