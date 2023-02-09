Hatay'da enkaz altında kalan Bodrumlu ilkokul öğrencisi yaşamını yitirdi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı ve yaralı sayısı son durum ne?

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MUĞLA (AA) - Bodrumlu ilkokul öğrencisinin, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde Hatay'da enkaz altında kalarak yaşamını yitirdiği bildirildi.

Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, kurumun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çok üzgün olduklarını söyledi.

Aldal, "İlçemiz Gülümser-Mehmet Danacı İlkokulu öğrencisi Yade Hilal Özcan'ın Hatay'da yaşanan depremde vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Öğrencimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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