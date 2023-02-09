Depremde hayatını kaybeden genç rehber Marmaris'te toprağa verildi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitiren genç rehber Tahsin Cem Efe, Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Turist Rehberleri Birliğinin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Güneydoğu eğitimine giden 43 kişilik ekibin içinde yer alan 23 yaşındaki Efe, depremde Adıyaman'da İsias Hotel'in enkazında kaldı.

Depremin ardından arama kurtarma ekiplerince otelin enkazından yaralı çıkarılan Tahsin Cem Efe, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Cenazesi yakınları tarafından Marmaris ilçesine getirilen Efe'nin Hatipirimi Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Yeşil Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Marmaris kabristanlığında toprağa verildi.

Baba Erkan Efe ve Anne Hilal Efe tek çocuklarının cenazesinde ayakta dostlarının yarımıyla durabildi.

Cenazeye, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, CHP Marmaris İlçe Başkanı Zekican Balcı, ailenin akraba ve dostları katıldı.

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