Muğla'da 4 aracın karıştığı kazada anne öldü, 2 çocuğu yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesindeki trafik kazasında anne öldü, 2 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.



Cem Yazgan'ın (45) kullandığı 34 TE 9899 plakalı otomobil ile Abdullah Yörük (39) yönetimindeki kamyonet Datça kara yolunda çarpıştı. Bu esnada Marmaris yönüne giden İbrahim Avcı idaresindeki 48 ABH 089 plakalı otomobil ile Emine Erduvan'ın kullandığı 48 J 7347 plakalı otomobil de kazaya karıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, Cem Yazgan'nın kullandığı otomobildeki eşi Sultan Yazgan (41) hayatını kaybetti, çocukları Cemre (4) ve Efe Cem (3) yaralandı.



Yaralı çocuklar, ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü Abdullah Yörük ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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