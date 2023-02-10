AK Parti Muğla İl Başkanı Mete'den depremzedelere otellerini açan turizmcilere teşekkür

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MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere otellerini açan işletmecilerin büyük bir yardımsevelik örneği gösterdiğini söyledi.

Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi sonrası Muğla'da afetzedelerin konaklama ihtiyaçları konusunda koordineli bir şekilde gerekli çalışmanın yapıldığını ifade etti.

Muğlalı otelcilerin yaptıkları çağrıya kulak vererek işletmelerini depremzedelere açtıklarını belirten Mete, "Bodrum'dan, Marmaris'ten, Fethiye'den birçok otelcimiz, kaymakamlıklarına başvurarak otelciler birliği başkanlarımızla bu işte organize olarak güzel bir yardımlaşma seferberliği örneği göstermişlerdir." dedi.

"Biz büyük bir aileyiz" diyen Mete, asla siyasi bir farklılık gütmeden bütün organlarla vatan, millet ve devlet el ele vererek bu zorlukları aşacaklarına inançlarının tam olduğunu bildirdi.





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