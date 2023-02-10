Muğla'dan "asrın felaketi"nin yaşandığı bölgeye yardımlar sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'dan, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında toplanan yardımların sevki sürerken, Marmaris'ten 19 aşçı da deprem bölgesine gitti.



Marmaris Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Aşçılar Federasyonu ile koordineli çalışacak Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) üyesi 19 aşçı, depremzedeler için sıcak yemek çıkarmak için Marmaris'ten yola çıktı.

Yanlarında mutfak malzemeleri ve erzakla İskenderun’a gitmek üzere dün akşam Marmaris'ten hareket eden aşçıları Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş yolcu etti.

GEMAD Başkanı Çetin Deniz, Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği olarak 19 aşçı ile İskenderun'a depremzedelere umut olmak için yola çıktıklarını belirtti.

- Toplanan yardımlar hava yoluyla ulaştırıldı

Muğla'dan kara, deniz ve hava yoluyla personel, iş makinesi ve diğer yardım malzemeleri bölgeye ulaştırılıyor.

Muğla Valiliği koordinesinde toplanan tıbbi malzeme, gıda, battaniye, su, hijyen malzemesi, ısıtıcı ve kışlık kıyafetler Milas-Bodrum Havalimanı'ndan askeri kargo uçağına yüklenerek Kahramanmaraş'a gönderildi.

Kampanyaya Muğla'dan çok sayıda iş insanı, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların yoğun destek verdiği görüldü.

Kent genelinde çeşitli noktalarda oluşturulan yardım toplama merkezlerinden alınan ve kontrolden geçirilen insani yardım malzemelerinin askeri kargo uçağı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara en sağlıklı ve hızlı şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Deprem bölgesine Muğla'dan çeşitli yardımların gönderildiğini ve gönderilmeye devam edeceğini belirten Muğla Valisi Orhan Tavlı, vatandaşların ve kentte faaliyet gösteren iş adamlarının, sivil toplum kuruluşlarının destekleri ile toplanan yardımları devletin tüm imkanlarını kullanarak bölgeye ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.



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