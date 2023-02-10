Bodrum'dan deprem bölgesine yardımlar duygulandıran notlarla gönderiliyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde çocuklar ve vatandaşlar yardımlarını duygulandıran notlarla "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeye yolluyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgeye yardımlar sürüyor.

Yardımlar, Valilik ve AFAD koordinesinde Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezi'nde tasnif edilerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Yardım paketlerinin içinden zaman zaman duygulandıran hediyeler ve notlar da çıkıyor.

- Annesinin ördüğü atkıları gönderdi

Ebrar Nisa Uslu isimli çocuğun gönderdiği yardım paketinden, "Merhaba öncelikle herkese geçmiş olsun. Çok üzüldüm. Size gönderdiğim atkıları annem ördü. İçinizi ısıtması dileğiyle. Sizlere gönderdiklerimiz inşallah iyi gelir. Sizlere dualar ediyoruz. İyi ve mutlu olmanız dileğiyle." yazılı not çıktı.



Uslu'nun notun sonuna kalp, mektubun ortasına da içerisinde "Kalbimiz sizinle" yazan kalp şeklinde uçan balon çizdiği de görüldü.

Yardım yapanlardan Göktürk Adnan Yavuz'un da, "99'u yaşadım, yüreğim yangın. Ama güçlü olacağız. Biz neler atlattık. Sizi seviyorum canlar. Kapım da açık aşım da pişmiş sizi bekler. Allah yardımcınız olsun." notunu paylaştığı gözlendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.