Hatay'da depremde hayatını kaybeden astsubay ve kızının cenazesi Muğla'da defnedildi

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MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Dağdelen ve kızının cenazesi, Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi.



Hatay İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Mehmet Dağdelen, eşi Gül, kızları Melisa (22) ve Elif Mira (4) ile Hatay'daki evlerinin enkazında kaldı.

Depremin ardından arama kurtarma ekiplerince enkazdan Mehmet Dağdelen ve kızı Melisa'nın cansız bedeni çıkarılırken, eşi ve küçük kızı yaralı kurtarıldı. Yaralılar Mersin'de tedavi altına alındı.

Astsubay ve kızının cenazesi, yakınları tarafından Menteşe ilçesi Kafaca Mahallesi'ndeki evine getirilerek helallik alındı.

Mehmet Dağdelen ve kızının naaşı, Kafaca Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Kafaca kabristanlığına defnedildi.

Cenaze namazına Astsubay Başçavuş Dağdelen'in babası Kamil Dağdelen, annesi Sultan Dağdelen ve yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumhur Çoban, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.





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