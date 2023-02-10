Hatay'da depremden 108 saat sonra bir kadın enkazdan sağ çıkarıldı

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MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da 108 saat sonra bir kadın, binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğünün açıklamasına göre, Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi Emlak Bankası Evleri'nde yıkılan apartmanın enkazında arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler, enkaz altında bir kadının hayatta olduğunu tespit etti.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE, 112 Acil Sağlık Hizmetleri 4 Nolu Tim ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Kurtarma Timi, Ankara'dan gelen gönüllü doktorun da müdahale ettiği kurtarma operasyonuyla, 62 yaşındaki Selma Güneş'i enkazdan sağ çıkardı.

Kore'den gelen arama kurtarma ekibi de kurtarma çalışmasına teknolojik destek verdi.

Kurtarılan Güneş, ekiplere "Eşim yaşıyor mu?" diye sordu. Ekipler ise "Sen mucizesin, eşinizden şu an bilgimiz yok." karşılığını verdi.

Güneş, sağlık kontrollerinin ardından Burdur 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansıyla Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine nakledildi.

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