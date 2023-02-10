Muğla'dan deprem bölgesine yardımlar sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlatılan yardım kampanyalarına yoğun destek veriliyor.

Bodrum ilçesinde yardım malzemeleri Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür Merkezi'ndeki toplanıyor.

Kaymakamlık ve belediye koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan malzemeler, tırlarla AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderiliyor. Çalışmalara kaymakamlık ve belediye personelinin yanı sıra birçok gönüllü de katkı sağlıyor.

İlçeden deprem bölgesine şu ana kadar 105 kamyon ve tırın gönderildiği öğrenildi.

- Dalaman

Dalaman Kaymakamlığı koordinesinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri ve Dalaman Belediyesi Kültür Merkezi'nde toplandı. Gönüllü vatandaşlar ve yardım yapan vatandaşların bağışıyla üzerinde iki adet konteyner ev yer alan tır da deprem bölgesine gönderildi.

Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Karakuş, bölgeye şu ana kadar 11 tır yardım gönderdiklerini, tır içerisinde elektrikli soba, giyecek, kuru bakliyat, ekmek gibi her türlü yardım malzemesinin olduğunu belirtti.

Karakuş, Dalaman Kaymakamlığıyla birlikte bölgeye 4 konteyner gönderdiklerini de ifade etti.

- Marmaris

Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYD) kampanyası kapsamında Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanında yardımlar kabul ediliyor.

SYD ekipleri, vatandaşlar, dernek ve kurumlardan gelen yardımları listeleyip tasnif yaptıktan sonra kamyonlarla Muğla Valiliğine teslim ediyor.

Şanlıurfa Siverekliler Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği üyeleri de 7 bin kazak, 3 bin ayakkabı, bin 500 kadın montu, bin battaniye ve çeşitli giyim malzemelerinden oluşan kolileri bir tırla deprem bölgesine gönderdi.

İçmeler Mahallesi’nde de turizm tesisi inşa eden bir firma bugün 4 tırla 12 konteyneri deprem bölgesine yolladı. Deprem bölgesinden gelen ve otellerde kalan depremzedeler içinde ilçede giysi yardımı muhtarlık ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yapılıyor.

Marmaris Belediyesince de "Yaraları hep birlikte saracağız." sloganıyla yürütülen kampanyada Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda oluşturulan merkezde yardımlar tasnifleniyor. İkinci el eşyaların alınmadığı yardım toplanma merkezinde toplanan malzemeler kamyon ve tırlarla gönderiliyor.

Öte yandan Marmaris Belediyesi, deprem bölgesinde temizlik ve hijyenle ilgili çalışma yürütmesi amacıyla 5 kişilik gönüllü ekibi araçlarla birlikte Hatay'ın Antakya ilçesine gönderdi.

- Fethiye

Fethiye ilçesinde de Kaymakamlık ve belediye koordinesinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri İlçe Gençlik Spor Salonu ve belirlenen yardım toplama merkezlerinde toplanıyor. Yardımlar el birliğiyle tır ve kamyonlara yüklenerek afet bölgesine gönderiliyor. Yardım kampanyaları devam ediyor.

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