Depremde hayatını kaybeden anne ve oğlu Fethiye'de toprağa verildi

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MUĞLA (AA) - Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ilde büyük yıkıma neden olan "asrın felaketinde" enkaz altında kalarak can veren anne ile oğlu Fethiye ilçesinde toprağa verildi.

Hatay'da enkaz altında kalan Büşra Taş (30) ile oğlu Yusuf Taş'ın (8) cenazeleri AFAD tarafından enkaz altından çıkarılıp, Fethiye'ye getirildi.

Cenazeler, Büşra Taş'ın amcası Mehmet Söyler'e teslim edildi.

Anne ve oğlu Foça Mahallesi Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı mezarlıkta toprağa verildi.

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