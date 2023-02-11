Muğla'da tek katlı evde çıkan yangında bir kişi öldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi ölü bulundu.

İçmeler Mahallesi 191 Sokak'ta tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede söndürülen yangında dumandan etkilenen yalnız yaşayan 76 yaşındaki Birgül Şahin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Şahin'in cesedi Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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