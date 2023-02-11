Depremde yaşamını yitiren rehberin cenazesi Marmaris'te defnedildi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman’da yaşamını yitiren rehber Tayfun Dal'ın cenazesi Muğla'nın Marmaris ilçesinde toprağa verildi.

Turist Rehberleri Birliğinin (TUREB) uygulama eğitimi kapsamında Güneydoğu eğitimine giden 43 kişilik ekibin içinde yer alan 40 yaşındaki Dal, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Adıyaman'da İsias Hotel'in enkazında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerince otelin enkazından çıkarılan Dal'ın cenazesi yakınları tarafından Marmaris ilçesine getirildi.

Evinin helallik alındıktan sonra Beldibi Altınoluk Camisi'ne getirilen Dal'ın naaşı namazın ardından mahalle kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ailenin akraba ve dostları katıldı.

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