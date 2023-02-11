Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan depremzedeler için yardım geldi

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MUĞLA (AA) - Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye'ye yardım malzemesi getirildi.

Rodos Adası'ndan 200 yardım kolisi, "Sea Star Lindos" isimli feribotla Muğla'nın Fethiye ilçesine geldi.

Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllülerince indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderildi.

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