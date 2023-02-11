Depremzede hamile kadın Muğla'da bebeğini kucağına aldı

MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Hassa'da ağır hasar alan evlerinden çıkan ve Muğla'ya gelen hamile kadın, Köyceğiz Devlet Hastanesinde doğum yaptı.

Zahide ve Güneydoğu gazisi Mehmet Çitçi, yaşadıkları felaket sonrasında Köyceğiz'deki ailelerinin yanına sığındı.

Doğum zamanı gelen 36 haftalık Çitçi, Köyceğiz Devlet Hastanesinde normal doğumla bir kız bebek dünyaya getirdi. Bebeğe, İkra ismi verildi.

Çitçi ailesini ve İkra bebeği Köyceğiz Devlet Hastanesinde Kaymakam Mustafa Maslak, Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İlçe Sağlık Müdürü Oğuz Cengizhanoğlu, Soysal Hizmet Müdürü Abdullah Gümüş, Hastane Başhekimi Abdurrahman Kül ziyaret etti.

Aileyi hastanede ziyaret eden Kaymakam Mustafa Maslak ve Belediye Başkanı Kamil Ceylan, İkra'ya altın takarak uzun ömür diledi.



Köyceğiz Devlet Hastanesi Doğum Servisinde tedavisi devam eden Zahide Çitçi de bebeğin 36 haftalık olduğunu, 37’nci haftasını beklediklerini ama doğumun gerçekleştiğini söyledi.

Depremde çok kötü dakikalar yaşadıklarını, gebelikten dolayı geceleri uyuyamadığını, deprem sırasında da eşiyle uyanık olduklarını belirten Çitçi, şöyle konuştu:

"Eşim 'Deprem oluyor, hemen balkona çık.' dedi. Kendisi balkondan atladı, 'Senin de atlaman lazım.' dedi. Ben gebelikten dolayı çocuğa bir şey olur diye atlamak istemedim. Belki geçer dedim. Ama çok şiddetliydi geçmedi. İkinci sarsıntı olunca ben de atlamak zorunda kaldım. Eşimin üstüne atladım. Çok şiddetli sarsıntılar oluyordu. Ben artık şuurumu falan kaybetmiştim. Kıyamet kopuyor diye düşündüm. Önümde iki metrelik dere vardı, dereye düştüm. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Eşim iki veya üç kişiyle beni çıkartmışlar. Her yer karanlık, yağmur, çok soğuk, aşırı soğuk vardı. Evimiz ve yanımızdaki binalar çöktü. Babam ve kardeşim orada kaldılar, yardım ediyorlar. Herkesten Allah razı olsun. Allah devletimize zeval vermesin."

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