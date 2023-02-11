Depremde hayatını kaybeden Damla öğretmen, eşi ve iki çocuğu Muğla'da toprağa verildi

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MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitiren öğretmen Damla Çin Yörü, eşi ve iki çocuğunun cenazesi, Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde toprağa verildi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesindeki Safvan Bin Muattal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde görevli matematik öğretmeni Damla Çin Yörü (33), eşi İsmail Yörü (32) ile çocukları Tarık (3) ve Asya (2) depremde yıkılan evlerinin enkazında kaldı.

Arama kurtarma ekiplerince enkazdan çiftin ve çocuklarının cansız bedenleri çıkarıldı.

Cenazeler yakınları tarafından önce Yatağan ilçesindeki ailelerinin bulunduğu eve getirilerek helallik alındı.

Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Kavaklıdere ilçesi Menteşe mahallesinde gözyaşlarıyla defnedildi.

İl Müftüsü Yaşar Çapçı'nın kıldırdığı cenaze namazına, yakınlarının yanı sıra Muğla Valisi Orhan Tavlı, Yatağan Kaymakamı Mustafa Emre Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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