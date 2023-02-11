Rodos Müslümanları Derneğinden deprem bölgesi için feribot dolusu malzeme

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MUĞLA (AA) - Rodos Müslümanları Eğitim, Kültür ve Kardeşlik Derneği üyeleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı bölgeler için feribotla yardım malzemesi gönderdi.

Toplanan yardım kolileri, Rodos Başkonsolosluğu desteğiyle Kartepe feribotu ile Rodos Adası'ndan Muğla'nın Marmaris ilçesine getirildi.

Battaniye, kıyafet, ayakkabı, yastık, yorgan, havlu, çarşaf, temizlik malzemesi, gıda ve hijyen malzemelerinden oluşan 450 koli malzeme Cruiseport Limanı çalışanlarınca 2 kamyona yüklendi.

Listelenmiş malzemeler, Marmaris Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYD) Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanına teslim edildi.

AFAD organizasyonuyla tıra yüklenen malzemeler deprem bölgesine gönderildi.

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