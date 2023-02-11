Muğla'da dosyalarda usulsüzlük yaptığı iddia edilen orman depo şefi tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'da dosyalarda usulsüzlük yaptığı ileri sürülen orman depo şefi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye Büro Amirliği ekipleri, Seydikemer Menekşe Hanım Orman Depo Şefliğinde haksız maddi menfaat temin edildiği iddiası üzerine soruşturma başlattı.

İşletme Müdürlüğü'nde görevli şef F.U'nun, "adli ve idari dosyası olan şahısların işleri ile ilgili maddi menfaat" temin ettiği tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheli F.U, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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