Bodrumsporlu futbolcular ve teknik heyetten deprem bölgesine yardım

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MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekibi Bodrumspor'un oyuncuları ve teknik heyetinin Kahramanmaraş merkezli "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenenler için hazırladığı yardım kolileri, takım otobüsüyle bölgeye gönderildi.

Yeşil-beyazlı ekip, depremzedelere yardımda bulunmak için bir araya geldi. Futbolcular ve teknik heyet, depremzedeler için hazırladıkları yardım kolilerini, takım otobüsüne yükledi.

Kolilerin hazırlanmasına ve taşınmasına bazı futbolcuların çocukları da yardımcı oldu.

Yarım kolileri yüklenen takım otobüsü, deprem bölgesine doğru yola çıktı.





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