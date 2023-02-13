Akyaka'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Ula'nın Akyaka Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sefa Sokak'taki bir sitede bulunan iki katlı evin ikinci katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Ula İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrasında ev kullanılmaz hale geldi.

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