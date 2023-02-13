Fethiye'de orman ürünleri imalathanesindeki yangında 1 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde, orman ürünleri üreten bir imalathanede çıkan yangını söndürme çalışmalarında yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeni Mahalle Adnan Menderes Bulvarı'nda orman ürünlerinden çeşitli dekoratif eşyalar üretilen bir imalathanede, iddiaya göre ısınmak için yakılan ateşin ardından yangın çıktı.

Üretimde kullanılan bazı yanıcı malzemelerin tutuşmasıyla alevler kısa sürede iş yerine yayıldı. İhbar üzerine yangın bölgesine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin çalışmasıyla yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

İş yerinde çalışan bir kişi söndürme çalışmaları sırasında yaralandı. Vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanık olduğu belirtilen yaralı, Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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