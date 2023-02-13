Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan belediye ekibi Marmaris'e döndü

MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından arama kurtarma faaliyeti için Hatay'a giden 6 kişilik Marmaris Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (MABKE) görevini tamamlayarak ilçeye döndü.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçeye dönen ekip üyelerine teşekkür etti.
MABKE'nin diğer arama kurtarma ekipleriyle Hatay'ın Kırıkhan ve Antakya ilçelerinde 14 depremzedeyi enkazdan çıkardığını belirten Oktay, "İlk andan itibaren büyük emeklerle, umudunu yitirmeden çalışan ve hala çalışmaya devam eden tüm kahramanlarımıza şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.