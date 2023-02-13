Muğla'dan depremzedelere destekler sürüyor

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MUĞLA (AA) - Muğla'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden etkilenen bölgelere yardım için başlatılan kampanyalara ve kente getirilen afetzedelere destekler devam ediyor.

Merkez ilçe Menteşe'de, Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna vatandaşlar, kurum ve belediyenin getirdiği yardım malzemeleri ayrıştırılıp kolilere konulduktan sonra tırlara yüklenerek, deprem bölgesine gönderiliyor.

Türk Kızılay Muğla ve Menteşe şubeleri, ilçedeki evlere yerleşen 503 depremzedenin kuru gıda, hijyen ve giysi ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kızılay şubesinde sabahın ilk saatlerinde çalışmaya başlayan görevliler ve gönüllüler, AFAD'ın gönderdiği listeden afetzedeleri tek tek arayarak taleplerini alıyor.

Taleplere göre hazırlanan paketler ekiplerce depremzedenin evlerine teslim ediliyor.

Türk Kızılay Menteşe Şube Başkanı Kenan Gürbüz, gazetecilere, afetin ilk gününden itibaren gönüllülerle hummalı bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

- Fethiye, Marmaris ve Bodrum

Fethiye ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri İlçe Gençlik Spor Salonu ve belirlenen yardım toplama merkezlerinde toplanıyor. Toplanan malzemeler, ilçede konuk edilen depremzedelere dağıtılıyor.

Marmaris'te ise Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYD) kampanyası kapsamında Çamdibi Mahallesi'ndeki Karayolları 26. Şube Şefliği Marmaris Bakımevi depolama alanında yardımlar kabul edilmeye devam ediliyor.

SYD ekipleri, vatandaşlar, dernek ve kurumlardan gelen yardımları listeleyip tasnif yaptıktan sonra kamyonlarla Muğla Valiliğine teslim ediyor.

Bodrum ilçesinde yardım malzemeleri, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür ve Bodrum Gençlik merkezlerinde toplanıyor.

Kaymakamlık ve Bodrum Belediyesi koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan yardımlar, tırlarla AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderiliyor.

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