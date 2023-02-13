Baktığı depremzedenin evinden hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından bakıcılığını yaptığı hasta yaşlı kadının ziynet eşyalarını ve parasını çaldığı gerekçesiyle Muğla'da gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Elbistan ilçesinde yaşayan kadına bakıcılık yapan E.G'nin depremin ardından evden hırsızlık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Ekipler, şüphelinin Marmaris'e gitmek üzere otomobiliyle yola çıktığını belirledi. Menteşe ilçesi girişinde durdurulan otomobildeki şüphelinin annesi N.G'nin üzerinde çalındığı öne sürülen 4 altın yüzük, 2 çift altın küpe, 3 çeyrek altın, bilezik, tam altın, 2 bin 400 sterlin, 8 bin 150 avro ile 8 bin lira ele geçirildi.



Şüpheliler N.G. ile E.G. gözaltına alındı.

N.G. emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, adliyeye sevk edilen E.G. ise çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.