Bodrum açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında dalgalara kapılarak sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen sahil güvenlik tarafından kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında bir lastik botun sürüklendiği ve içerisindekilerin yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Kısa sürede bölgeye ulaşan sahil güvenlik ekiplerince kurtarılan 9 düzensiz göçmen, limana getirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.