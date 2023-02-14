Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Müskebi Mahallesi Emiroğlu Sokak Yalı Evleri Sitesi'nde bir evden alevlerin yükseldiği ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.



Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürüldü.

Yangın, evde hasara neden oldu.

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