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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da depremzedelere destekler sürüyor

AA

Muğla'da depremzedelere destekler sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyalarına destekler devam ediyor, Muğla'ya gelen afetzedeler otel, misafirhane, yurt ve evlere yerleştiriliyor.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, sendika temsilcileriyle deprem bölgesine yapılacak yardım çalışmalarına ilişkin düzenlenen değerlendirme toplantısına katıldı.

Muğla'dan deprem bölgesine 503 araç ile 2 bin 657 personelin gittiğini belirten Tavlı, iş makinesi, konteyner, seyyar tuvalet ve sağlık malzemelerinin de yer aldığı 600 tır yardımın deprem bölgesine kara, deniz ve hava yollarıyla gönderildiğini kaydetti.

Kendi imkanları ve kurumlar aracılığıyla Marmaris'e gelen depremzedeler, Kaymakamlık koordinasyonunda belirlenen yerlerde misafir ediliyor.

İçmeler Halit Narin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde karşılanan depremzedeler kayıtları yapılıp, sağlık ve psikolojik desteğin ardından konaklayacakları otellere götürülüyor.

Depremzedeler, Uygulama Oteli'nin salonunda oluşturulan sosyal marketten ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, koordinasyon merkezinde gazetecilere, afetzede ailelerin her türlü ihtiyacının karşılandığını bildirdi.

Daha çok misafir ağırlamak için turizmcilere birlik beraberlik çağrısında bulunan Aksoy, "İlçemizdeki 46 otel ve apartta 2 bin 86 depremzedeyi konuk ediyoruz. 1431 afetzedeyi de yakınlarının yanında ağırlıyoruz. An itibariyle Marmaris'te 3 bin 517 misafirimiz var. Fedakar Marmaris halkı bu milli meselede elinden geleni yapmaya devam ediyor. Tesislerini açan değerli turizmcilere, depremzedeleri evlerinde misafir eden Marmarislilere şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Aksoy, konuk ettiği depremzedelerin yemek ihtiyacını karşılayamayan otellere, AFAD'ın destek verdiğini ifade etti.

Öte yandan Marmaris Belediyesi tarafından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine 15 ton yakacak odun gönderildi.

- Bodrum ve Fethiye

Bodrum ilçesinde yardım malzemeleri, Konacık Mahallesi'ndeki Herodot Kültür ve Bodrum Gençlik merkezlerinde toplanıyor. Kaymakamlık ve Bodrum Belediyesi koordinasyonunda yürütülen yardım organizasyonuyla toplanan yardımlar, tırlarla AFAD aracılığıyla afet bölgesine gönderiliyor. Çalışmalara Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkili ve personelinin yanı sıra çok sayıda gönüllü de katkı sağlıyor.

Bodrum Gençlik Merkezi'nde toplanan kıyafetler gönüllülerce ayrıştırılıp reyonlara ayrılarak ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor. Depremzede aileler de AFAD koordinesinde ilçedeki birçok apart, otel, kamuya ait misafirhane ve evlere yerleştiriliyor. Şu ana kadar ilçeye 2 binin üzerinde depremzedenin geldiği belirtiliyor.

Fethiye ilçesinde Kaymakamlık koordinesinde tüm kurum, kuruluş ve vatandaşlar tarafından getirilen gıda, giyecek, battaniye, ısıtıcı ve hijyen malzemeleri Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Fethiye Spor Kompleksi ve belirlenen yardım toplama merkezlerinde toplanıyor. Yardım malzemeleri burada, giyim ve gıda olarak gönüllüler tarafından tasnif ediliyor. Yardımlar, ilçede konuk edilen depremzedelere dağıtılıyor.

Ayrıca, bölgeye gönderilmek üzere ısıtıcı, soba gibi eşyalar da kabul ediliyor.

Depremzede aileler AFAD koordinesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Fethiye Yurdu ile birçok apart, otel, misafirhane ve evlere yerleştiriliyor. Şu ana kadar ilçeye 4 binin üzerinde depremzedenin geldiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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