Depremden etkilenen Elbistan yeniden ayağa kaldırılacak

KAHRAMANMARAŞ (AA) - DURMUŞ GENÇ/TEZCAN EKİZLER - İçişleri Bakanlığınca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Elbistan ilçesinde görevlendirilen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, burasını en kısa zamanda hayatın normale döndüğü bir kent haline getireceklerini söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrası Elbistan'da görevlendirilen Zülkif Dağlı ile Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, 2 mülkiye müfettişi, 1 vali yardımcısı, 8 kaymakam, bölgede yaraların en kısa sürede sarılması için çalışma yürütüyor.

Elbistan'ın yeniden ayağa kaldırılması için Trabzon ve Samsun'dan gelen ekipler de çöplerin toplanmasından mutfakların kurulmasına, yemeklerin dağıtımından enkazların kaldırılmasına kadar birçok alanda hizmet sunuyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince, depremin ikinci merkez üssü Elbistan'da yürütülen çalışmalar kapsamında 14 Şubat'ta, 2 bin 899 binada hasar tespit edildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, AA muhabirine, Elbistan'ın çok büyük bir afeti yaşadığını, ilk günden itibaren üç vali, bir büyükşehir belediye başkanı ve o illerin ekipleriyle çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Dağlı, ekiplerle yürütülen koordinasyon sayesinde dün itibarıyla Elbistan'da arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırdıklarını ve enkaz kaldırma çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Deprem bölgesinde Cumhuriyet Başsavcılığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü, AFAD ekipleriyle koordineli bir çalışma yürütüldüğünü anlatan Dağlı, "İlçede hayatın normalleştirilmesi anlamında elektrik, su, doğal gaz kullanımına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Halkımız gerçekten çok büyük bir mağduriyet yaşadı. Hem acıları var, hem soğuk kış şartlarında önemli bir sıkıntı burada yaşamak. Bunlarla ilgili barınma, beslenme, yardım çalışmaları yapıyoruz ve belli bir aşamaya geldik." dedi.

- "Elbistan'da en kısa zamanda hayat normalleşecek"

Bölgede ekipler ve kurumlar arasında sistemli bir çalışma ortamı kurduklarını vurgulayan Dağlı, çalışmaların aşamalar halinde devam edeceğini belirtti.

Kentte hayatın normale dönmesi için çaba gösterdiklerine işaret eden Dağlı, şöyle konuştu:

"Elbistan'ı inşallah en kısa zamanda hayatın normalleştiği bir kent haline getireceğiz. Çadır kentleri kurduk. Konteynerlerle ilgili alanlarımızın tespiti yapıldı ve altyapısı hazırlanıyor. Bir hafta içerisinde konteynerlerimiz çok profesyonel bir şekilde kurulmaya başlayacak. Halkımızı buralara yerleştirmeye başlayacağız. Bundan sonra süreç biraz daha normalleşecek. Okullarımızı açacağız. Sosyal marketlerimizi açtık. Yine gıda yardımlarımızı yapıyoruz. Hayatı normalleştirmek için hep birlikte çaba gösteriyoruz."

- "Vatandaşın acısına ortak olmak için geldik"

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ise ilçede vatandaşın acısına ortak olmak için geldiklerini, bu anlamda da şehrin yeniden normale dönmesi için çaba gösterdiklerini söyledi.



Vatandaşların hızlı bir şekilde hayata atılmaları için çalıştıklarını belirten Aydoğdu, şunları kaydetti:

"Merkezde bulunan hanelerin yüzde 96, kırsalda ise yüzde 100'ünün elektriği verildi. Merkezde su verme oranımız yüzde 85. Kırsalda yüzde 98'e çıktı. Doğal gazımız da merkezde yüzde 55. Bunun düşük olmasının sebebi ise şu anda merkezde yıkılan binaların kaldırılma ve yıkılacak binaların tespit durumu var. Doğal gaz boruları bazı merkezlerden geçtiği için hassas davranıyoruz. Sızıntı olmaması için çaba gösteriyoruz. Haberleşmede de 8 mobil baz istasyonu ve bir uydu baz istasyonu kuruldu. Şu anda iletişimde herhangi bir problem yaşanmıyor. Elbistan'da 66 noktada kurulan mutfaklarımızda 454 bin 725 kap sıcak yemek, 338 bin 900 tas çorba pişirildi. 9 bin 477 ikram ve 5 bin 750 kumanya dağıtıldı. 15 depomuzda ilçeye tırlarla gelen gıdaları tasnif ediyoruz. Okullarımızla 18 sosyal market açtık. Vatandaşlarımız belli noktalarda gidip oradan istedikleri kadar ihtiyaçlarını alabiliyor. Bunun yanında 4 bin 135 çocuğumuza psikolojik destek verdik. Bu da bizim için önemli."

İlçede yapılması gerekenler hakkında hiçbir tereddüt bulunmadığını ve bölgeye gelen ekiplerin gece gündüz çalışma yürüttüğünü vurgulayan Aydoğdu, şehrin yeniden ayağa kaldırılması sürecinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu ve ekibi ile Samsun'dan gelen ekibin insan üstü çaba gösterdiğini ifade etti.



Aydoğdu, bölge halkının yaralarını kısa sürede saracaklarını, hayata yeniden başlamak için her işlemin adım adım ilerlediğini dile getirdi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.