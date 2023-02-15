Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde evinde çok sayıda silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucu, Salihpaşalar Mahallesi'nde yaşayan E.B'nin evinde çok sayıda silah bulundurduğu tespit edildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada, 2 piyade tüfeği, 4 şarjör ve 169 fişek, ruhsatsız av tüfeği, 68 av tüfeği fişeği, 3 tabanca ve şarjörleri, bir kurusıkı tabanca ve şarjörü ile 7 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.

Şüpheli, ekipler tarafından gözaltına alındı.

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