Fethiye'de iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı

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MUĞLA (AA) - Fethiye ilçesinde yangın nedeniyle iki katlı bir ev kullanılamaz hale geldi.

Babataşı Mahallesi 777. Sokak'taki bir evde, iddiaya göre bölgede çalışma yapan iş makinesinin kopardığı elektrik tellerinin evin çatısına düşmesi nedeniyle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Tüm evi saran alevlere Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.

Güçlükle söndürülen yangın nedeniyle ev, kullanılmaz hale geldi.

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