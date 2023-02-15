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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor

AA

Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için başlatılan yardım kampanyalarına destekler devam ediyor.

Merkez ilçe Menteşe'de, Valiliğin ayni bağış ve ana dağıtım deposuna çok sayıda kişi, kurum ve belediyenin getirdiği yardım malzemeleri ayrıştırılıp kolilere konulduktan sonra tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderiliyor.

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, depremzedelerin temel ihtiyaçlarının giderilmesi, bölgeden gelenlerin barınma taleplerinin karşılanması ve yapılan çalışmaların koordinasyonunun sağlanması amacıyla oda başkanlarının katılımıyla toplantı düzenlendiği belirtildi.

Yardımlara valilik koordinesinde aralıksız devam edildiği belirtilen açıklamada, bölgeye yardım gönderen tır sayısının 605'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, kuru gıda, kışlık kıyafet, ısıtıcı, hijyen malzemelerinin yanı sıra konteyner, seyyar tuvalet, banyo, yakacak ve mobil mutfak gibi yardımların bölgeye ulaştırıldığı bildirildi.

Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı sendikalar ve Türk Kızılay Menteşe Şubesince, depremzedelere yardım ulaştırmak için ortak çalışma yürütülüyor.

Ortak kampanya ile toplanan iki tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı. Menteşe ilçesinde evlere yerleştirilen depremzedeler için de harekete geçen sendika ve Kızılay üyeleri, gıda, hijyen ve giysiden oluşan bir kamyon yardım malzemesi topladı.

- Bodrum

Bodrum'da da belirlenen merkezlerde yardımlar toplanarak bölgeye gönderiliyor, ilçeye gelen depremzede aileler AFAD koordinesinde apart, otel, kamuya ait misafirhane ve evlere yerleştiriliyor.

Bodrum Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, ilçeye gelen afetzedelerin çocuklarını kayıt altına aldıklarını ve ilçedeki istedikleri okullarda eğitime hazır hale getirmeye çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine resmi ve özel bütün kurumların destek verdiğini ifade eden Aldal, "Çocukların her türlü ders kitabı bakanlığımız tarafından hazırlanıyor. Kayıtlarla ilgili sorun yaşanmaması için de irtibat numarası belirledik ve bununla ilgili afişler hazırladık. Bodrum'da şu ana kadar 75 çocuğumuzu okullara kayıt ettirdik. Gençlik Merkezine gelen aileler çocuk ve okul yardımlarını alırken çocukları da oyun odalarında çocuk gelişimine uygun oyunlar oynatılıyor." dedi.

Rehber öğretmenlerin de ailelere psikososyal destek verdiklerini ifade eden Aldal, Halk Eğitim Merkezi'nde yaptıkları çocuk tulumlarının deprem bölgesine gönderildiğini dile getirdi.

Bodrum'lu iş insanı Mustafa Öztürk de özel olarak hazırlattığı konteyneri eşiyle deprem bölgesine gönderdiklerini, ayrıca işe ihtiyacı olan afetzedelere iş vermek istediğini belirtti.

Fethiye ve Marmaris ilçelerinde de toplanan yardımlar bölgeye gönderiliyor, gelen depremzede ailelere konaklama imkanı sunulmaya çalışılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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