Hatay'da 28 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Muğla'ya döndü

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MUĞLA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da 28 kişiyi enkaz altından kurtaran Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, kente döndü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, enkaz kaldırma çalışmalarının başlamasıyla deprem bölgesinden ayrılan arama kurtarma ekibini, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün karşıladı.

Hatay'ın Defne ilçesi Elektrik Mahallesi'nde görev yapan arama kurtarma ekibinden Münyamin Kalkan, bölgenin savaş alanı gibi olduğunu belirtti.

Bölgede 8 katlı binanın enkazında çalışırken artçı sarsıntıların devam ettiğini aktaran Kalkan, "Deprem bölgesine vardığımızda büyük bir felaket olduğunu gördük. Ortalık adeta savaş alanıydı. Her enkazın altından sesler çıkıyordu. Kurtarma çalışmalarına başladık. İlk gün bir bebeği ve orta yaşlı bir kişiyi kurtardık. Çalışma alanı çok risk taşısa da enkaz altında kalan vatandaşlarımızı çıkartmaya çalıştık." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliğinde çavuş olarak görev yapan ekip üyesi Murat Can Öztürk ise felaket çok büyük olsa da insanları yaşamda tutmak için var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

İnsanların feryatlarını, çırpınışlarını duyduklarını, binaların yerle yeksan olduğunu gördüklerini anlatan Öztürk, şöyle devam etti:

"Daha önce Gölcük depremini gördüm. Böylesiyle ilk defa karşılaştım. Bölgede elektrik, su, iletişim hiçbir şey yoktu. Göçük altında kalanları çıkartmaya başladık. Ekip olarak bulup çıkartamadığımız hiç kimse kalmadı. Emre isimli 19 yaşında bir arkadaşımıza ulaştık. 12 saatlik bir çalışma sonucunda enkazdan çıkarttık. Bu sırada artçı depremler oluyordu. Enkazdan 28 vatandaşımızı çıkarttık. En son 29 yaşında Rabia isimli bir arkadaşa 152'nci saatte ulaştık."

Milas İtfaiye Grup Amirliğinde görevli Yavuz İlhan da Hatay'da her şeyin yıkıldığını, enkazdan bir hayatı kurtarmanın mutluluğunun anlatılamayacağını belirtti.

İlk gün girdikleri binada 1,5 yaşında bir bebeği 2,5 saatlik çalışmanın ardından çıkarttıkları bilgisini veren İlhan, "Bebeği annesine teslim ettik. Bir hayatı kurtarmanın verdiği mutluluğu tarif etmek mümkün değil. O bebeği oradan çıkartmak bizlere güç verdi, ilham verdi. Bebeği kurtarmanın verdiği güçle enkaz altından diğer yaralıları kurtardık. Riskli, yan yatmış binalar vardı. Bu binalar artçı depremlerde yıkıldı." ifadelerini kullandı.

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