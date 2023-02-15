Muğla Valisi Tavlı, Fethiye'de depremzedeleri ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla Valisi Tavlı, Fethiye'de depremzedeleri ziyaret etti

AA

Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem bölgesinden tahliye edilen ve Fethiye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fethiye Sıtkı-Mefharet Koçman Yurdu'nda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

Muğla Valisi Tavlı, Fethiye'de depremzedeleri ziyaret etti

MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem bölgesinden tahliye edilen ve Fethiye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fethiye Sıtkı-Mefharet Koçman Yurdu'nda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeden gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Tavlı, vatandaşların taleplerini dinleyip acil ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Tavlı, yaraları devlet ile milletin el ele vererek saracağını söyledi.

Devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ve el birliği, gönül birliğiyle tek yürek olarak bu felaketin üstesinden gelineceğini ifade eden Tavlı, "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara rağmen Muğla, takdire şayan bir birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdi. Gün birlik olma günüdür. Muğla'mızda devlet millet el ele, tek yürek olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü yardımı ve desteği sağlamaya devam etmektedir." diye konuştu.

Vali Tavlı, barınma imkanının yanında yemek ve ikram hizmeti, çocuklar için oyun alanları, ücretsiz kıyafet ve kişisel temizlik ve hijyen ürünleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal market, 7/24 sağlık hizmeti alabilecekleri revir, psiko-sosyal destek alabilecekleri destek ofislerinin de hizmete sunulduğunu kaydetti.

Tavlı, Muğla Valiliği ile AFAD koordinasyonunda kentin tüm ilçelerinden vatandaşların bağışladığı yardımların sürekli olarak deprem bölgesine sevk edildiğini bildirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) DEPREMZEDE ALPEREN, YAPBOZ KUTUSUNDAN ÇIKAN PARAYI İADE ETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ALPEREN, YAPBOZ KUTUSUNDAN ...
(Görüntülü) DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER BODRUM&#039;DA OKULLARA KAYIT YAPTIRIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) DEPREMZEDE ÖĞRENCİLER BODRUM'DA ...
Bodrum'da 75 depremzede öğrencinin okullara kaydı yapıldı
YEREL HABERLER Bodrum'da 75 depremzede öğrencinin okullara kaydı ...
Marmaris'te otel ve kamu misafirhanelerinin kapısı depremin acısını dindirmek için açıldı
YEREL HABERLER Marmaris'te otel ve kamu misafirhanelerinin kapısı ...
Depremzede Alperen, yapboz kutusundan çıkan parayı iade etti
YEREL HABERLER Depremzede Alperen, yapboz kutusundan çıkan parayı ...
Hatay'da 28 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi Muğla'ya döndü
YEREL HABERLER Hatay'da 28 kişiyi enkazdan kurtaran itfaiye ekibi ...
Depremzede kadın Muğla'da doğum yaptı
YEREL HABERLER Depremzede kadın Muğla'da doğum yaptı
Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'da depremzedelere yardımlar sürüyor
Fethiye'de iki katlı evde çıkan yangın hasara yol açtı
YEREL HABERLER Fethiye'de iki katlı evde çıkan yangın hasara yol ...
Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Muğla'da evinde çok sayıda silah bulunduran şüpheli ...
Muğla'da üretilen 10 bin uyku tulumu deprem bölgelerine gönderilecek
YEREL HABERLER Muğla'da üretilen 10 bin uyku tulumu deprem ...
Enkazdan çıkarılan Karamel'in sahibi çipten bulundu
YEREL HABERLER Enkazdan çıkarılan Karamel'in sahibi çipten bulundu
Depremden etkilenen Elbistan yeniden ayağa kaldırılacak
YEREL HABERLER Depremden etkilenen Elbistan yeniden ayağa ...
Bakıcılığını yaptığı kadının depremde altınlarını çalmaktan tutuklandı; 'Altınlar emanetti' dedi
YEREL HABERLER Bakıcılığını yaptığı kadının depremde altınlarını ...
Bakıcılığını yaptığı depremzedenin parasını ve ziynet eşyalarını çalan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Bakıcılığını yaptığı depremzedenin parasını ve ziynet ...
Bakıcılığını yaptığı kadını depremde dışarı çıkarıp, altınlarını çalan şüpheli, itiraz üzerine tutuklandı
YEREL HABERLER Bakıcılığını yaptığı kadını depremde dışarı çıkarıp, ...
Muğla'da depremzedelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Muğla'da depremzedelere destekler sürüyor
Depremzede Işıl, Hatay'dan geldiği Bodrum'da doğum yaptı
YEREL HABERLER Depremzede Işıl, Hatay'dan geldiği Bodrum'da doğum ...
Muğla'da lise öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için soba üretiyor
YEREL HABERLER Muğla'da lise öğretmen ve öğrencileri depremzedeler ...
Bodrum'da bir otele yerleştirilen depremzede hamile kadın kız bebeğini dünyaya getirdi
YEREL HABERLER Bodrum'da bir otele yerleştirilen depremzede hamile ...
Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Muğla'da evde çıkan yangın söndürüldü
Oyuncu Birce Akalay'dan Bodrum'da depremzedelere yardım kampanyasına destek
YEREL HABERLER Oyuncu Birce Akalay'dan Bodrum'da depremzedelere ...
Bodrum açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Bodrum açıklarında sürüklenen lastik bottaki 9 ...
Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp, altınlarını çalan şüpheli yakalandı (2)
YEREL HABERLER Bakıcılığını yaptığı kadını depremde evden çıkarıp, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.