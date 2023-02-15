Muğla Valisi Tavlı, Fethiye'de depremzedeleri ziyaret etti

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MUĞLA (AA) - Muğla Valisi Orhan Tavlı, deprem bölgesinden tahliye edilen ve Fethiye ilçesindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı Fethiye Sıtkı-Mefharet Koçman Yurdu'nda kalan depremzedelerle bir araya geldi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra bölgeden gelen vatandaşlarla tek tek ilgilenen Tavlı, vatandaşların taleplerini dinleyip acil ihtiyaçları konusunda bilgi aldı.

Depremden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini ileten Tavlı, yaraları devlet ile milletin el ele vererek saracağını söyledi.

Devletin her zaman vatandaşlarının yanında olduğunu ve el birliği, gönül birliğiyle tek yürek olarak bu felaketin üstesinden gelineceğini ifade eden Tavlı, "Birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışanlara rağmen Muğla, takdire şayan bir birlik, beraberlik ve dayanışma örneği gösterdi. Gün birlik olma günüdür. Muğla'mızda devlet millet el ele, tek yürek olarak depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü yardımı ve desteği sağlamaya devam etmektedir." diye konuştu.

Vali Tavlı, barınma imkanının yanında yemek ve ikram hizmeti, çocuklar için oyun alanları, ücretsiz kıyafet ve kişisel temizlik ve hijyen ürünleri dahil her türlü ihtiyaçlarının karşılandığı sosyal market, 7/24 sağlık hizmeti alabilecekleri revir, psiko-sosyal destek alabilecekleri destek ofislerinin de hizmete sunulduğunu kaydetti.

Tavlı, Muğla Valiliği ile AFAD koordinasyonunda kentin tüm ilçelerinden vatandaşların bağışladığı yardımların sürekli olarak deprem bölgesine sevk edildiğini bildirdi.



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