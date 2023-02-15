Fethiye'de konaklayan depremzede çocuklar, polis ekiplerince oyun parkına götürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde polis ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzede çocukları oyun parkında ağırladı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilçeye gelen vatandaşların temel ihtiyaçları dışında çocuklara sosyal destekler de sağlanıyor.

Bu kapsamda Fethiye Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik ekipleri, depremzede çocukları ilçedeki alışveriş merkezindeki oyun parkına götürdü. Ekipler ve ailelerinin gözetiminde doyasıya eğlenen çocuklar, polislerle de oyun oynadı.

Komiser Yardımcısı Özlem Divar, gazetecilere, depremi yaşayan çocukların yüzlerini güldürmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Hatay'dan ilçeye gelen Sinem Kara ise kızının oyun etkinliğine katılmasından çok mutlu olduğunu ifade etti.

Kara, "Hatay'ımız felaket yaşadı. Allah kimseye yaşatmasın. Bizlere eli uzanan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.

Etkinliğin, deprem bölgesinden gelen ve ilçede konaklayan çocuklar için devam edeceği belirtildi.

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