Muğla'da 42 düzensiz göçmen kurtarıldı, 16'sı yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ve Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı, Bodrum ilçesinde de 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Marmaris ilçesi açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 can salındaki 30 yabancı uyrukluyu bota alarak karaya çıkardı.

Datça ilçesi açıklarında can salında düzensiz göçmen ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 12 göçmeni kurtardı.

Bodrum ilçesinde de Akyarlar mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisi üzerine Sahil Güvenlik Dalış Timi tarafından kara üzerindeki 16 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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