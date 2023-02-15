Depremzede çocuk oyuncak kutusunda bulduğu parayı yetkililere teslim etti

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde oyuncak kutusunda bulduğu 550 lirayı yetkililere iade eden 12 yaşındaki Alperen Kara duygulandırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremde Hatay Hassa'daki evleri hasar alan Mehmet Kara ve ailesi, ailesiyle Bodrum'a geldi. İhtiyaçlarını karşılamak için Bodrum Gençlik Merkezine gelen aile üyelerinden 12 yaşındaki Alperen Kara ailesinin ihtiyaçlarını aldığı sırada oyun alanına gitti.

Yapbozla oyun oynarken oyuncak kutusunda bir miktar para olduğunu fark etti. Bulduğu 550 lirayı görevlilere teslim eden çocuk ve ailesi ihtiyaçların giderilmesinin ardından merkezden ayrıldı. Durumu öğrenen Bodrum Gençlik Merkezi Müdürü Eylem Dumruk, Kara'ya ulaşarak parayı teslim etti.

Kara, gazetecilere, "kendine ait olmayan paranın harcamanın kötü olduğunu ve bu nedenle parayı geri teslim ettiğini" söyledi.

Kendisinin Galatasaray sevdalısı olduğunu belirten Kara, futbolcu Muhammed Kerem Aktürkoğlu'na çağrıda bulunarak "Galatasaray'ın maçlarını hiç kaçırmadım. Kerem Aktürkoğlu'nu çok seviyorum. Onun bir formasını istiyorum." diye konuştu.

Gençlik Merkezi Müdürü Dumruk da "İçimizi ısıtacak bir olay yaşadık. Böyle bir evlat yetiştirdikleri için ailesine çok teşekkür ederiz. Alperen'e çok teşekkür ederiz. Bu yardım gerekli yere gittiği için ayrıca çok mutlu olduk." dedi.

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