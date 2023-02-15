Depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini sattığı iddia edilen şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir iş yerinde depremzedeler için toplanan yardım malzemelerini sattığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Saatli Kule Caddesi'nde faaliyet gösteren bir iş yeri sahibinin kendisini depremzede olarak tanıttığı, yardım toplama merkezlerinden erzak, odun ve kıyafet alarak, dükkanında satacağı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Yapılan incelemelerin ardından belirlenen adrese Menteşe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli A.K'ye ait iş yerinde yapılan aramada, depremzedeler için toplanan yardım malzemeleri ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü.

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