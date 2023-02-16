Milas'ta iki katkı evde çıkan yangın hasara neden oldu

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MUĞLA (AA) - Milas ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ekinambarı Mahallesi Merkez Sokak'taki bir evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülen yangın, iki katlı ahşap çatılı evde büyük çapta hasara yol açtı.



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